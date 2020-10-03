Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret снялась в неожиданной фотосессии в одном черном белье

Белла показала на своей странице в социальной сети Инстаграм, как впервые за долгое время приняла участие в съемке в рамках нового проекта. Причем сделала это девушка не одна, а вместе с коллегами. Знаменитость предстала перед фанатами в новом образе, не похожем на привычные и более сдержанные.

Превратившись в роковую диву в черном белье с сеточкой, латексных чулках и перчатках, девушка превзошла себя. Столь смелый образ выделил ее из толпы, а пикантные позы на новых фото вызвали ажиотаж в сети.

«Эти женщины !!. Сила, которую они излучают, буквально захватывает дух! Они чертовски много работают, и это видно. С каждым шагом !!! Таааак эпично. Спасибо за вашу энергию .. Вы все звезды ⭐️ принесенные вам потусторонним миром.

Это шоу просто заставило меня почувствовать себя хорошо. Рианна, я наблюдаю за тобой прямо сейчас с широкой улыбкой на лице. Спасибо за то, что собрали нас вместе в самом вдохновляющем шоу, я так горжусь тем, что здесь (думаю, в этом случае ... сижу) для тебя. 🖤», - написала Белла.

Вот что отвечают фанаты:

«Ты самая крутая, любимая, делиться с тобой этим моментом волшебно ✨💛; Необыкновенный образ😍; Похоже, вы могли бы сняться в чикагском фильме 2020 года 🔥🔥🔥; Богиня, плетки не хватило🔥; Великолепно 😍; ты буквально одна из самых влиятельных женщин, которых я знаю ❤️; Так жарко, боже; Королева❤️💖; веет опасностью; девочки, у вас позы для соблазнения; ну как тут устоять; зачем так укладываться, девочки просто огонь».

Ранее секретами красоты одной из самых популярный супермоделей интересуются тысячи женщин. Сама Белла не скрывает, что она просто очень много двигается и занимается спортом, так как часто грешит употреблением фаст-фуда и других вредных блюд. Тем не менее, девушка старается держать фигуру в тонусе, а лицо чистым и свежим.

Модель на фото в Инстаграм также демонстрирует: она с легкостью может преобразиться ради показа. А на домашних редких кадрах или снимках с пляжа Белла восхищает красотой. К примеру, на фото в Инстаграм, на котором Белла позировала в скромном белом бикини, девушка порадовала естественным видом без макияжа, блеска и засветив при этом милые веснушки на выразительных щеках.

Выставив перед объективом все самое лучшее, девушка получила сотни комплиментов, но при этом часть комментариев была посвящена неудачному фотошопу девушки, которая «прерисовала» куст зелени, изображенный за ее спиной.

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