Відома модель, ангел з Victoria’s Secret, Белла Хадід, показала всю свою стрункість в міні-бікіні

Зірка опублікувала серію яскравих знімків з відпочинку, передає Politeka.net. Хадід завжди знаходить час для публікації фото, на яких демонструє свою витончену фігуру.

Модель балу в обтягуючому ліфчику, який нагадував топік, він обтягнув невеликі груди знаменитості, трохи зціпивши її.

Красиві, яскраві плавочки піднялися трохи вище стегон, тим самим виділилася округла форма.

Вище стегон блищав і красивий поясок з кулончиками.

Белла примостилася на надувних приладдях, спокусливо виставивши назад пружні сідниці.

Зірка стояла на колінах, витягнувши перед собою руки.

Також Белла розпустила довге хвилясте волосся, яке ніби шмагало її по спині.

"Ранок 🥺 сподіваюся, у тебе найкращий день... не забудь проголосувати... пора", - написала модель.

Майже за годину пост зібрав десь 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі подякували модель за настільки спекотне привітання і написали їй багато приємних повідомлень.

Нагадаємо, Белла Хадід опублікувала кадри, на яких покрасувалася в яскравому бікіні.

Крихітні трикутники тканини натягнулися на грудях, підстрибнувши на ній. Трималася ця краса на тонких бретельках.

Зірка також була в плавках з принтом з величезної квіточки.

Раніше повідомлялося, Белла Хадід зі своєю подружкою сиділи на пірсі в оточенні спиртних напоїв. Дівчата були одягнені в купальники. Вони встали на карачки, вигнулися і позували на камеру, буквально, міряючись бюстами.

Нагадаємо, що Белла Хадід влаштувала фатальну спокусу з дівчатами в одній білизні:"Батоги не вистачило".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід прикрилася їжею замість одягу:"апетитні не тільки булочки".

Також Politeka писала, що Белла Хадід приспустила сукню, показавши красу в латексі:»це незаконно...".