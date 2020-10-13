Известная модель, ангел из Victoria’s Secret, Белла Хадид, показала всю свою стройность в мини-бикини

Звезда опубликовала серию ярких снимков с отдыха, передает Politeka.net. Хадид всегда находит время для публикации фото, на которых демонстрирует свою изящную фигуру.

Модель бала в обтягивающем лифчике, который напоминал топик, он обтянул небольшую грудь знаменитости, немного стиснув ее.

Красивые, яркие плавочки поднялись немного выше бедер, тем самым выделилась округлая форма.

Выше бедер блестел и красивый поясок с кулончиками.

Белла примостилась на надувных принадлежностях, соблазнительно выставив назад упругие ягодицы.

Звезда стояла на коленях, вытянув перед собой руки.

Также Белла распустила длинные волнистые волосы, которые будто хлестали ее по спине.

"Утро 🥺 Надеюсь, у тебя лучший день... не забудь проголосовать... пора", - написала модель.

Почти за час пост собрал около 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети поблагодарили модель за столь жаркое приветствие и написали ей много приятных сообщений.

Напомним, Белла Хадид опубликовала кадры, на которых покрасовалась в ярком бикини.

Крохотные треугольники ткани натянулись на груди, подпрыгнув на ней. Держалась эта красота на тонких бретельках.

Звезда также была в плавках с принтом из огромного цветочка.

Ранее сообщалось, Белла Хадид со своей подружкой сидели на пирсе в окружении спиртных напитков. Девушки были одеты в купальники. Они встали на четвереньки, выгнулись и позировали на камеру ,буквально, меряясь бюстами.

Напомним, что Белла Хадид устроила роковое искушение с девушками в одном белье: "Плетки не хватило".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид прикрылась едой вместо одежды: "Аппетитные не только булочки".

Также Politeka писала, что Белла Хадид приспустила платье, показав красоту в латексе: «Это незаконно…».