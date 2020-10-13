Від ідеальної фігури зірки не можна відірватися

Відома модель, ангел з Victoria’s Secret, Белла Хадід, показала досконалі вигини на пляжі

Нещодавно красуня відсвяткувала 24-річчя, з нагоди чого влаштувала вечірку з подружками, передає Politeka.net.

Ймовірно, красуня продовжує відпочивати, виставляючи відповідні фото у своєму Instagram. Так, Белла опублікувала кадри, на яких покрасувалася в яскравому бікіні.

Крихітні трикутники тканини натягнулися на грудях, підстрибнувши на них. Трималася ця краса на тонких бретельках.

Зірка також була в плавках з принтом з величезної квіточки.

Різні прикраси доповнили пляжний образ відомої моделі.

Белла, ймовірно, нещодавно викупалася, від чого її тіло блищало від крапель.

Красуня всіляко згиналася, демонструючи свої апетитні місця.

"Просто залиш мене", - підписала Хадід.

За 13 годин пост зібрав майже два мільйони лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів у бік красуні, адже вона, дійсно, цього гідна, і у неї неможливо не закохатися.

Нагадаємо, Белла Хадід вибрала короткий облягаючий топ з глибоким декольте. Видно, що за довгими смужками тканини зникли груди без білизни. Наряд виглядав дуже спокусливо на стрункому, майже "шовковому" тілі іменинниці.

На шиї красуні блищали золоті ланцюжки з кулоном.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід натягнула Латексні панчохи і рукавички, а також прозору чорну білизну з мереживом.

Розкішний образ доповнило кольє і незвична зачіска з красиво укладеними витками.

У такому вигляді Белла брала участь в шоу, яке транслювалося онлайн.

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