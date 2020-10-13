От идеальной фигуры звезды нельзя оторваться

Известная модель, ангел из Victoria’s Secret, Белла Хадид, показала совершенные изгибы на пляже

Недавно красотка отпраздновала 24-летие, по случаю чего устроила вечеринку с подружками, передает Politeka.net.

Вероятно, красотка продолжает отдыхать, выставляя соответствующие фото в своем Инстаграм. Так, Белла опубликовала кадры, на которых покрасовалась в ярком бикини.

Крохотные треугольники ткани натянулись на груди, подпрыгнув на ней. Держалась эта красота на тонких бретельках.

Звезда также была в плавках с принтом из огромного цветочка.

Различные украшения дополнили пляжный образ известной модели.

Белла, вероятно, недавно искупалась, от чего ее тело блестело от капель.

Красотка всячески изгибалась, демонстрируя свои аппетитные места.

"Просто оставь меня", - подписала Хадид.

За 13 часов пост собрал почти два миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов в сторону красотки, ведь она, действительно, этого достойна и в нее невозможно не влюбиться.

Напомним, Белла Хадид выбрала короткий облегающий топ с глубоким декольте. Видно, что по длинными полосками ткани скрылась грудь без белья. Наряд смотрелся очень соблазнительно на стройном, почти "шелковом" теле именинницы.

На шее красотки блестели золотые цепочки с кулоном.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид натянула латексные чулки и перчатки, а также прозрачное черное белье с кружевом.

Роскошный образ дополнило колье и необычная прическа с красиво уложенными витками.

В таком виде Белла участвовала в шоу, которое транслировалось онлайн.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

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