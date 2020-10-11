Українська співачка Світлана Лобода показала молодшу дочку, вперше не приховуючи її обличчя
Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка вирішила поділитися зворушливим фото і вразити публіку. Вся справа в тому, що з самого народження другої дочки Тільди співачки приховувала її личко і не показувала оточуючим. Багато до цього дня вважають, що батьком дитини є соліст відомої групи Тілль Ліндеманн.
Так, цього разу фанати Світлани Лободи вперше змогли побачити завдяки теплому фото, як виглядає маленька дочка зірки. На фото Лобода стоїть поруч з маленькою донькою на тлі білої стіни. Мама і дочка одягнені в літні вбрання, при цьому обидві ховають очі за сонцезахисними окулярами. До слова, даний образ є своєрідною фішкою співачки.
"Немає любові безумовніше, ніж любов матері до своєї дитини" - підписала зворушливе фото Світлана.
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Ось як реагують в мережі:
"Kitten and mommy cat😍; О це точно 😍 яка лапуля вже велика❤❤️🌹; Мамина копія!!😍 ; солодкість🤍; це точно❤️; дуже красиві😍 🤤; солодка булочка...😽 ❤️❤️❤️😍👏👏Красиві мама і малятко!🌹 ; Які красуні ♥️♥️♥️ Тілечка так виросла 🔥 😍крашихи👑; Світлана Єва і Тіля такі гарненькі Лялі; Боже,які красуні, я вже прям не можу🔥; чому синці на ніжках у дитини?; Маленька Світла)))».
Раніше струнка 37-річна артистка, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram досить спекотне фото. На стильному кадрі Світлана, яка вирушила на черговий Відпочинок з близькими, захопила користувачів мережі стильним купальником і апетитними формами.
На новому фото Світлана позує в трендовому відрядному купальнику у відтінку металік. У підписі до нового фото Лобода процитувала Лермонтова:
Шанувальники відреагували досить бурхливо:
"Тропікана жінка😻»," судячи з усього, спокою від Світлани Сергіївни не чекати 😂 😂 😂 фото топ ❤️», «а кажуть, що немає пропорцій, як у Барбі ❤️», «отпадіще🤤 🤤 🤤», " Краса😍 🔥", " гаряча»", " яка ж ти красуня!🔥 🔥 🔥 ", "Красиво, купальник супер«,» вогонь🔥«,»красиво але далеко".
Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.
А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.
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