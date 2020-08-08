Украинская певица Светлана Лобода показала полный ролик, отснятый для своего клипа два года назад

Как известно, два года назад, буквально через пару дней после родов, которые прошли в конце мая, артистка приступила к работе. Результат не заставил ждать, певица представила тогда один из самых жарких своих клипов – Superstar.

Сегодня звезда решила напомнить о ролике в честь двухлетия песни и самого видео, в котором она спокойно рассказала о том, что не считает одиночество катастрофой, и призвала женщин быть счастливыми.

В самом видео артистка станцевала на пляже в окружении таких же знойных красоток, поиграла в баскетбол, зачитала рэп и даже поцеловалась с девушкой. В финале видеоклипа певицу сбивает грузовик.

«Клипу SuperStar 2 года🔥 В своё время тизер на него вызвал настоящий шквал эмоций. впрочем, к резонансам нам не привыкать😉 ведь мы из тех кто любит бури. а штиль сводит нас с ума😈 А тебе нравился этот клип?😉,» - пишет звезда.

Вот что отвечают фанаты:

«Все ,что вы делаете это - будущее👍👍👍Браво👏👏👏», «Изумительная женщина», «Шикарный клип! Шикарная песня! Шикарная Светлана 🔥», «Тогда Вы устроили хороший Boom 🔥», «Офигенный! Сто раз пересмотрела!)», «Да супер клип», «👏🔥Очень секси, клип для тех кто любит энергию и красоту от команды профессионалов,» «Это Разрыв Истерика🔝👍».

Отметим, всего пару дней назад Светлана решила рассказать, что же означает ее необычный клип, какой посыл она вместе с коллегами хотела вложить в новую работу. И почему в новом клипе так много негатива. Стоит отметить, что на данный момент на Ютуб-платформе количество дизлайков под клипом звезды фактически достигла свише тысяч, тогда как "мне нравится" поставили меньше половины указанного числа пользователей.

«Are you ready? 😱😱😱 Запускаем глобальный танцевальный 💣💣💣 #БумБумЛо challenge 💣💣💣

Сними самое 👀нереальное, 👣сногсшибательное, 👏уникальное видео на трек «BoomBoom» и опубликуй его в 🎶TikTok с хэштегом #БумБумЛо» - заинтриговала Светлана.

Стоит отметить, что комментарии под постом были довольно жесткие, поэтому звезде пришлось их скрыть.

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