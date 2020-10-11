Украинская певица Светлана Лобода показала младшую дочь, впервые не скрывая ее лицо

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка решила поделиться трогательным фото и поразить публику. Все дело в том, что с самого рождения второй дочери Тильды певицы скрывала ее личико и не показывала окружающим. Многие по сей день считают, что отцом ребенка является солист известной группы Тилль Линдеманн.

Так, в этот раз фанаты Светланы Лободы впервые смогли увидеть благодаря теплому фото, как выглядит маленькая дочь звезды. На фото Лобода стоит рядом с маленькой дочкой на фоне белой стены. Мама и дочка одеты в летние наряды, при этом обе прячут глаза за солнцезащитными очками. К слову, данный образ является своеобразной фишкой певицы.

«Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку» — подписала трогательное фото Светлана.

Вот как реагируют в сети:

«Kitten and mommy cat😍; О это точно 😍 какая лапуля уже большая😍❤️🌹; Мамина копия!!😍; сладость🤍; Это точно❤️; Очень красивые 😍🤤; Сладкая булочка...😽 ❤️❤️❤️😍👏👏Красивые мама и малышка!🌹; Какие красотки ♥️♥️♥️ Тилечка так выросла 🔥😍Крашихи 👑; Светлана ева и тиля такие хорошенькие ляли; Боже,какие красотки, я уже прям не могу🔥; Почему синяки на ножках у ребёнка?; Маленькая Света)))».

Ранее стройная 37-летняя артистка, опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм довольно жаркое фото. На стильном кадре Светлана, отправившаяся на очередной отдых с близкими, восхитила пользователей сети стильным купальником и аппетитными формами.

На новом фото Светлана позирует в трендовом сдельном купальнике в оттенке металлик. В подписи к новому фото Лобода процитировала Лермонтова:

Поклонники отреагировали достаточно бурно:

«Тропикана женщина😻», «Судя по всему, покоя от Светланы Сергеевны не ждать 😂😂😂 фото топ ❤️», «А говорят, что нет пропорций, как у барби ❤️», «Отпадище 🤤🤤🤤», «Красота😍🔥», «горяча🤤», «Какая же ты красотка!🔥🔥🔥», «Красиво ,купальник супер», «Огонь🔥», «Красиво но далеко».

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

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