"Просто сошёл с ума от такой красотки"

37-летняя украинская певица Светлана Лобода сколыхнула публику кадрами с известным во всем мире турецким шеф-поваром и владельцем сети стейк-хаусов Нусретом Гекче

Как передает Politeka.net, звезда побывала в одном из ресторанов Нусрета и записала эффектное прощание, выложив ролик в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Лобода предстала в крохотном черном платье с объемным розовым декором, блеснув прелестными ножками и оголенными плечами, а от зоны декольте перехватывает дыхание. Красотка, спрятав лицо за солнцезащитными очками и накинув на плечи пиджак, спустилась по лестнице, танцуя и подпевая под свой же хит.

Кроме того, в начале видео Лобода засветила жаркие объятия с Нусретом. Как некоторые заметили в комментариях, у шеф-повара, кажется, была расстегнута ширинка.

"провожали нас громко ....😉 пели всем рестораном 🤦‍♀️😬🤘", - подписала кадры Светлана.

Пользователи кинулись бурно обсуждать увиденное:

"Светлана, признайтесь - подбухнули ведь?🤣" - "я сначала подумала пост выложили, подловили ее пьяную, а потом смотрю это её же пост 😁"

"Ждём, когда петь будем всем стадионом❤️🔥"

"Крутая!!! И вокруг все круто!!!! Молодец👍"

"это еще тихо, мы провожали бы громче ! 🤪"

"Ну подшофе... хороша ,дорогая😍🔥"

"Mykonos сошёл с ума от такой красотки 👌"

"Шикарно получилось ❤️"

"Это стильно когда ширинка расстегнута или на ходу не успел застегнуть 😉😂?"

"Света отметила свой уезд, мужиков меняет, походка заплетается, а у мужчины ещё и ширинка расстегнута!"

Ранее мы сообщали, Лобода зрелищно продефилировала в бикини по узкой улочке на курорте: волосы и накидка развевались на ветру, а Светлана эффектно крутила бедрами. Под конец звезда изящно дотронулась лица, всунув в камеру крупным планом загорелые прелести.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

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