Украинская певица Светлана Лобода показала полный ролик с разбором собственного клипа

Как выразилась ранее Ксения Собчак, принимавшая участие в съемках ролика, данный клип рассказывает нам собственно про то, как малейший выход женщин в дисгармоничное (с точки зрения мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского, понимания «женственного».

Именно поэтому раздетые, разукрашенные и необычные женщины вызвали такой ажжиотаж. Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность,необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного, считают участницы ролика Светланы. При этом все поклонники подтвердили, что согласны с увиденным и тем, что пытался донести Продюсер Светланы вместе с ней самой.

Вот что написали пользователи под последним постом:

«Сколько можно, об одном и том же ), ну не зашёл клип , да и песня тоже )», «Я вообще не понимаю за что осуждают этот клип ? Ну я не защищаю , а реально не понимаю ...»,М»И все равно противно и не приятно смотреть этот клип. А было бы вам реально пофиг ,вы бы не выкладывали эти пояснительные ролики . Ну , не удался клип ,примите уже как есть», «Даже зная контекст не все могут воспринять этот клип. Он затрагивает то, что принятно вытеснять, запретное. Кто не очень вытеснил, нормально воспримет этот клип. А у кто хорошо, кто усвоил накрепко мораль общества, тот не воспримет, потому что это ломает "шаблоны", «тоже мне муз.эксперт с кухонной досточкой на стене 🤦‍♀️», «Ну это не клип, не творчество, не песня, не хит, это какая то социальная реклама, без шедевральной подоплеки, ну такое себе...».

Отметим, всего день разад Светлана решила рассказать, что же означает ее необычный клип, какой посыл она вместе с коллегами хотела вложить в новую работу. И почему в новом клипе так много негатива. Стоит отметить, что на данный момент на Ютуб-платформе количество дизлайков под клипом звезды фактически достигла свише тысяч, тогда как "мне нравится" поставили меньше половины указанного числа пользователей.

«Are you ready? 😱😱😱 Запускаем глобальный танцевальный 💣💣💣 #БумБумЛо challenge 💣💣💣

Сними самое 👀нереальное, 👣сногсшибательное, 👏уникальное видео на трек «BoomBoom» и опубликуй его в 🎶TikTok с хэштегом #БумБумЛо» - заинтриговала Светлана.

Стоит отметить, что комментарии под постом были довольно жесткие, поэтому звезде пришлось их скрыть.

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