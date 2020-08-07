Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила роскошным видом во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в тесном топе, демонстрируя роскошные изгибы. Кроме того, образ исполнительница решила дополнить красивым крестиком на груди и эффектными очками.

Сама певица ничего не говорила на камеру, лишь элегантно прогуливаясь по улице. Вместе с тем, на лице красуется «бабочка», которую там она разместила при помощи специального фильтра.

Однако поклонники знаменитости могли любоваться красотой кумира молча. Кадры знаменитость решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на отдыхе в пикантном купальнике с невероятным разрезом.

Так, на фотографии Лобода позирует в одному купальнике , центр которого сделан из большой цепочки. Благодаря этому, наряд максимально четко демонстрирует упругие прелести знаменитости.

А на другой фотографии красотка позирует уже с белоснежным платьем и маской на лице. Кроме того, эффектный взгляд Лобода решила скрыть при помощи очков. Дополняли образ знаменитости крестик на цепочке и очки, которые висели на купальнике певицы.

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