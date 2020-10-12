Модель без сорому показала, як розважається

Відома модель, ангел з Victoria’s Secret, Белла Хадід, показала свої розваги з подружками

Зірка відзначила своє 24-річчя в компанії подруг і поділилася відповідними фото і відео у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Для свого свята модель вибрала короткий облягаючий топ з глибоким декольте. Видно, що за довгими смужками тканини зникли груди без білизни. Наряд виглядав дуже спокусливо на стрункому, майже "шовковому" тілі іменинниці.

На шиї красуні блищали золоті ланцюжки з кулоном.

Не можна не відзначити, що завдяки невеликій довжині настільки відвертого топа, можна було розглянути тонку талію і пружний животик Хадід.

Знаменитість зробила зачіску з кучерявих локонів з мокрим ефектом.

Вигляд у Хадід був дуже красивим і водночас здавалося, що модель була трохи охмеліла. Вона разом з подругами влаштувала ігри, а також фотосесію.

За годину пост зібрав майже 900 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі вітали модель з днем народження і писали іменинниці, і її подрузі багато компліментів.

"Так, королево!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід на честь свого дня народження поділилася роликом, на якому спробувала спародіювати Кайлі Дженнер. Модель використовувала голос Кайлі з програми, повторюючи слова на відео.

В руках у красуні була чарка зі спиртним, яку вона випила.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в крихітній білизні, ефектно приспустивши напівпрозору сукню. На руках у знаменитості видніються латексні рукавички, які вона вирішила доповнити браслетами і кільцями.

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