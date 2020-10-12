Известная модель, ангел из Victoria’s Secret, Белла Хадид, показала свои развлечения с подружками
Звезда отметила свое 24-летие в компании подруг и поделилась соответствующими фото и видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Для своего праздника модель выбрала короткий облегающий топ с глубоким декольте. Видно, что по длинными полосками ткани скрылась грудь без белья. Наряд смотрелся очень соблазнительно на стройном, почти "шелковом" теле именинницы.
На шее красотки блестели золотые цепочки с кулоном.
Нельзя не отметить, что благодаря небольшой длине столь откровенного топа, можно было рассмотреть тонкую талию и упругий животик Хадид.
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Знаменитость сделала прическу из кудрявых локонов с мокрым эффектом.
Вид у Хадид был очень красивым и, в то же время, казалось, что модель была немного охмелевшая. Она вместе с подругами устроила игры, а также фотосессию.
За час пост собрал почти 900 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети поздравляли модель с днем рождения и писали имениннице, и ее подруге много комплиментов.
"Да, королева!", - написал один из поклонников.
Напомним, Белла Хадид в честь своего дня рождения поделилась роликом, на котором попыталась спародировать Кайли Дженнер. Модель использовала голос Кайли из программы, повторяя слова на видео.
В руках у красотки была рюмка со спиртным, которую она выпила.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала в крохотном белье, эффектно приспустив полупрозрачное платье. На руках у знаменитости виднеются латексные перчатки, которые она решила дополнить браслетами и кольцами.
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