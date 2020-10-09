48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво підкорив публіку несподіваними фото на яхті

Як передає Politeka.net, шеф-кухар опублікував нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у літньому вбранні на білосніжному човні, оточений синім безкрайнім морем.

Ектор майже в позі відомої статуї бога Аполлона постав у білій майці з чорним принтом і непристойно коротких купальних шортах з намальованими пончиками.

На іншому кадрі щасливий, усміхнений і мокрий суддя "МастерШеф" постав у підводному костюмі.

"У пошуках рідкісних видів риб 🐡", - підписав фото Хіменес-Браво.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, Ектор в зухвалих шортиках зірвав оплески:

"Я трохи заздрю вам по-доброму"

"коли отримав чорний фартух і дали складне завдання))"

"Ектор, а ви одружені чи ні, у вас є діти???"

"Класно!!! Тут чудови види у морі!!!"

"Ух, Ектор, красунчик!😍"

"Ммм🤩 🤩 🤩 удачі, чекаємо наступні Фото 😍"

"Ектор - рідкісна рибка. 😸"

"Красень чоловік:)"

"Що за коментарі? маячня! Причому тут Ектор? Воно йому треба, читати все це?та й нам теж ..😕"

"Качок"

"Фото бомбезні (як каже молодь) Ви з тієї категорії чоловіків, які з роками стають кращими зовні та внутрішньо!!!"

Раніше ми повідомляли, Хіменес-Браво навчив українців, як правильно готувати іспанські пончики, що називаються чуррос.

"Підігрійте в сотейнику воду, вершкове масло, цукор і дрібку солі. Зачекайте, поки закипить, після чого поступово додавайте борошно. У вас повинно вийти однорідне тісто. Додайте в остигле тісто яйце і ваніль. Отриману суміш потрібно помістити в кондитерський мішок, щоб пончики мали в перетині вигляд багатокінцевої зірки", - Ектор поділився рецептом в Instagram.

"Підігрійте масло в сотейнику, після чого кладіть туди смужки чурроса. Робити це потрібно обережно, так як масло може бризнути. За раз можна обсмажувати 3-4 пончика. Коли випічка готова, можна обваляти її в цукровій пудрі", - продовжив кулінар.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".

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