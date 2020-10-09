48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво підкорив публіку несподіваними фото на яхті
Як передає Politeka.net, шеф-кухар опублікував нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у літньому вбранні на білосніжному човні, оточений синім безкрайнім морем.
Ектор майже в позі відомої статуї бога Аполлона постав у білій майці з чорним принтом і непристойно коротких купальних шортах з намальованими пончиками.
На іншому кадрі щасливий, усміхнений і мокрий суддя "МастерШеф" постав у підводному костюмі.
"У пошуках рідкісних видів риб 🐡", - підписав фото Хіменес-Браво.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, Ектор в зухвалих шортиках зірвав оплески:
"Я трохи заздрю вам по-доброму"
"коли отримав чорний фартух і дали складне завдання))"
"Ектор, а ви одружені чи ні, у вас є діти???"
"Класно!!! Тут чудови види у морі!!!"
"Ух, Ектор, красунчик!😍"
"Ммм🤩 🤩 🤩 удачі, чекаємо наступні Фото 😍"
"Ектор - рідкісна рибка. 😸"
"Красень чоловік:)"
"Що за коментарі? маячня! Причому тут Ектор? Воно йому треба, читати все це?та й нам теж ..😕"
"Качок"
"Фото бомбезні (як каже молодь) Ви з тієї категорії чоловіків, які з роками стають кращими зовні та внутрішньо!!!"
Раніше ми повідомляли, Хіменес-Браво навчив українців, як правильно готувати іспанські пончики, що називаються чуррос.
"Підігрійте в сотейнику воду, вершкове масло, цукор і дрібку солі. Зачекайте, поки закипить, після чого поступово додавайте борошно. У вас повинно вийти однорідне тісто. Додайте в остигле тісто яйце і ваніль. Отриману суміш потрібно помістити в кондитерський мішок, щоб пончики мали в перетині вигляд багатокінцевої зірки", - Ектор поділився рецептом в Instagram.
"Підігрійте масло в сотейнику, після чого кладіть туди смужки чурроса. Робити це потрібно обережно, так як масло може бризнути. За раз можна обсмажувати 3-4 пончика. Коли випічка готова, можна обваляти її в цукровій пудрі", - продовжив кулінар.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розкрив рецепти смачних закусок:"Насолоджуйтесь".