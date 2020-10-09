48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво покорил публику неожиданными фото на яхте

Как передает Politeka.net, шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в летнем наряде на белоснежной лодке, окруженный синим бескрайним морем.

Эктор практически в позе известной статуи бога Аполлона предстал в белой майке с черным принтом и неприлично коротких купальных шортах с нарисованными пончиками.

На другом кадре счастливый, улыбающийся и мокрый судья "МастерШеф" предстал в подводном костюме.

"В поисках редких видов рыб 🐡", - подписал фото Хименес-Браво.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, Эктор в дерзких шортиках сорвал аплодисменты:

"Я немного​ завидую вам по-доброму😍💋😂"

"когда получил черный фартук и дали сложную задачу))"

"Эктор, а вы женаты или нет, у вас есть дети???"

"Класно!!! Тут чудові види у морі!!!"

"Ух, Эктор, красавчик!😍"

"Ммм🤩🤩🤩 удачи 🙌 Ждём следующие фото 😍"

"Ектор - рідкісна рибка. 😸"

"Красавец мужчина:)"

"Что за комментарии? бред! Причём тут Эктор? Оно ему надо,читать всё это?да и нам тоже ..😕"

"Качок"

"Фото бомбезні (як каже молодь) Ви з тієї категорії чоловіків, які з роками стають кращими зовні та внутрішньо!!!"

Ранее мы сообщали, Хименес-Браво научил украинцев, как правильно готовить испанские пончики, которые называются чуррос.

"Подогрейте в сотейнике воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Подождите, пока закипит, после чего постепенно добавляйте муку. У вас должно получиться однородное тесто. Добавьте в остывшее тесто яйцо и ваниль. Полученную смесь нужно поместить в кондитерский мешок, чтобы пончики имели в сечении вид многоконечной звезды", - Эктор поделился рецептом в Инстаграм.

"Подогрейте масло в сотейнике, после чего кладите туда полосочки чурроса. Делать это нужно осторожно, так как масло может брызнуть. За раз можно обжаривать 3-4 пончика. Когда выпечка готова, можно обвалять ее в сахарной пудре", - продолжил кулинар.

Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа: "он встанет вашим фаворитом".

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво раскрыл рецепты вкуснейших закусок: "Наслаждайтесь".