Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret захопила фігурою на жаркому пляжному фото

Любителька бургерів і смачного фаст-фуду в цілому не соромиться показувати свою фігуру. Супермодель може не тільки похвалитися томними вигинами в потрібному світлі, але і показати, що виглядає досить струнко і навіть ідеально для дівчини, яка бере участь в топових світових показах. При своїй любові до шкідливої їжі дівчина також сильно любить спорт, тому спалює всі калорії з легкістю.

На пляжі Белла з'являється, як правило, в трендових бікіні, вдало підкреслюють бюст. Модель не приховує своїх достоїнств на фото і з гордістю демонструє ідеальні ніжки. На одному зі звичних пляжних кадрів видно, як Белла насолоджується пляжем, із задоволенням загоряє і просто відпочиває від суєти.

Ось як реагують користувачі:

"Ідеальна дівчина, яка розкіш♡; тіло для спокуси; ця жінка створена з вогню🔥 🔥 🔥 😮; проста рядок може змусити вас сміятися або плакати; любов цілує не тільки стегна. Кожен поцілунок піклується про правду зворушливого серця; ви таке натхнення! ✨ ; Джолі!; Я хочу тебе обійняти:)❤️💚; яка пожежа🙌; бБелла просто ангел; Ау так жарко; ідеальна жінка».

Раніше секретами краси однієї з найпопулярніших супермоделей цікавляться тисячі жінок. Сама Белла не приховує, що вона просто дуже багато рухається і займається спортом, так як часто грішить вживанням фаст-фуду та інших шкідливих страв. Проте, дівчина намагається тримати фігуру в тонусі, а обличчя чистим і свіжим.

Модель на фото в Instagram також демонструє: вона з легкістю може перетворитися заради показу. А на домашніх рідкісних кадрах або знімках з пляжу Белла захоплює красою. Наприклад, на фото в Instagram, на якому Белла позувала в скромному білому бікіні, дівчина порадувала природним виглядом без макіяжу, блиску і засвітивши при цьому милі веснянки на виразних щоках.

Виставивши перед об'єктивом все найкраще, дівчина отримала сотні компліментів, але при цьому частина коментарів була присвячена невдалому фотошопу дівчини, яка «перемалювала» кущ зелені, зображений за її спиною.

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