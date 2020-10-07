Скандальний російський актор і шоумен Гарік Харламов приголомшив мережу новою витівкою в неординарному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Музична пауза між дублями..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Харламов сидить за столом з пляшкою алкоголю, танцюючи при цьому на камеру.

«Дожився», «Ех...Асмус...такого чоловіка втратила...ха, як про ноутбук якийсь», « вибачте, звичайно, мені одній здалося, що головна героїня-копія Асмус?», «Подивилася ще серію, ну мука... Примітивно, чому ж так примітивно? Ваш гумор обожвю, але на мою вас втягнули в якусь авантюру з цим серіалом», «без образ, Гарік», - пишуть користувачі мережі.

До цього ми писали, що російський актор і шоумен Гарік Харламов приголомшив мережу своєю новою роллю

Анонс серіалу починається з вельми пікантною сценою, в якій Харламов в ролі гусара підходить до ефектної блондинки в білій сукні, і починає притискатися до неї. Дівчина намагається відштовхнути актора, але той не вгамовується, намагається задерти їй спідницю, промовляючи: «Завтра зі сватами приїду, клянуся».

За дві години анонс серіалу зібрав майже 300 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики.

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