Известный российский актер и шоумен Гарик Харламов ошеломил сеть своей новой ролью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал нарезку из нового сериала, в котором он играет главную роль. По сюжету фильма он попадает в будущее, где с ним происходят разные интересные ситуации.

Анонс сериала начинается с весьма пикантной сцены, в которой Харламов в роли гусара подходит к эффектной блондинке в белом платье, и начинает прижиматься к ней. Девушка пытается оттолкнуть актера, но тот не унимается, пытается задрать ей юбку, проговаривая: «Завтра со сватами приеду, клянусь».

За два часа анонс сериала собрал почти 300 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.

«Ждём Гарик», «Гарик это ты что ли», «Единственное, что мне не нравится в вашем юморе - откровенная пошлость. Жаль, что она прогрессирует», «Уже ждем», «Лишь бы там Петрова не было! А так ждём-с», «Уверен будет весело», «Чувствую это бомба», «Гусар хорош! Горячий, забавный!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов удивил постаревшей внешностью. Он позировал в машине в кепке и больших очках. Комик представился дедом Макаром.

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