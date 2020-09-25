Стало известно об инциденте, который произошел между российским шоуменом Гариком Харламовым и актрисой Катерина Ковальчук

Об этом рассказала сама артистка, передает Тeleprogramma.pro.

Катерина Ковальчук сообщила, что казус случился во время съемок.

«Был смешной момент, когда главный герой сам с собой играл в русскую рулетку. У него было два старинных пистолета: один заряженный, другой — нет. Моя героиня начинает отбирать пистолеты, но получилась накладка. Я немного не рассчитала, схватившись за оружие, попала Гарику прямо в нос. У него даже пошла кровь, но все в итоге закончилось хорошо, ранка была небольшая», - поделилась артистка.

Она добавила, что когда стало понятно, что ничего страшного не произошло, все просто рассмеялись.

Отметим, Гарику Харламову после расставания с Кристиной Асмус сразу же приписали роман с российской актрисой и блогером Яной Кошкиной, якобы их видели вместе на вечеринке.

Позже Харламову стали сватать эффектную актрису Настасью Самбурскую. Как призналась сама Самбурская, недавно она прочла в СМИ, что у нее роман с Харламовым, хотя она видела комика всего пару раз в жизни.

Напомним, что Харламов напугал переменами во внешности после болезни, красноречивые кадры: «Вот такая побочка…».

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус «слетел с катушек», изменившись до неузнаваемости: «Гусар».

Также Politeka писала, что Харламов показал, как на его внешности сказался перенесенный вирус, даже Асмус не узнает: "Это кто?"