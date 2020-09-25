Стало известно об инциденте, который произошел между российским шоуменом Гариком Харламовым и актрисой Катерина Ковальчук
Об этом рассказала сама артистка, передает Тeleprogramma.pro.
Катерина Ковальчук сообщила, что казус случился во время съемок.
«Был смешной момент, когда главный герой сам с собой играл в русскую рулетку. У него было два старинных пистолета: один заряженный, другой — нет. Моя героиня начинает отбирать пистолеты, но получилась накладка. Я немного не рассчитала, схватившись за оружие, попала Гарику прямо в нос. У него даже пошла кровь, но все в итоге закончилось хорошо, ранка была небольшая», - поделилась артистка.
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Она добавила, что когда стало понятно, что ничего страшного не произошло, все просто рассмеялись.
Отметим, Гарику Харламову после расставания с Кристиной Асмус сразу же приписали роман с российской актрисой и блогером Яной Кошкиной, якобы их видели вместе на вечеринке.
Позже Харламову стали сватать эффектную актрису Настасью Самбурскую. Как призналась сама Самбурская, недавно она прочла в СМИ, что у нее роман с Харламовым, хотя она видела комика всего пару раз в жизни.
Напомним, что Харламов напугал переменами во внешности после болезни, красноречивые кадры: «Вот такая побочка…».
Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус «слетел с катушек», изменившись до неузнаваемости: «Гусар».
Также Politeka писала, что Харламов показал, как на его внешности сказался перенесенный вирус, даже Асмус не узнает: "Это кто?"