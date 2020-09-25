Российская звезда Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым отличилась громким признанием

Об этом пишет Politeka.net.

Так, актриса поделилась новой публикацией в своем личном Instagram, в которой не смогла сдержать эмоции.

На снимке Кристина Асмус стоит в компании Олега Меньшикова и Евгения Марчелли (оба женаты), которых российская актриса называет "театральными гениями", и которым она признается в любви.

"Мои крестные отцы в театре! Мои друзья, мои соратники, моя безграничная любовь! Когда у тебя такоооой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего! Даже сложнейшая премьера с 3 актами в катастрофически сжатые сроки!", - написала актриса в Instagram.

Помимо этого, Кристина Асмус анонсировала свое появление на театральной сцене после длительного перерыва.

"Со всеми мерами предосторожности и в неполном (по закону) зале.. Играем премьеру «Дачники». Это будет смело и дерзко! Торопитесь! Билетов ооочеень мало!", - резюмировала звезда в микроблоге.

"Олег Меньшиков.. я его обожаю) мой герой", "Олег Меньшиков, крутой актёр и человек", "Меньшиков классный! Особенно в фильме Гоголь", "Кристина красавица, главное не падать духом, идти поставленной цели", "Меньшиков всегда очень стильно выглядит!", "Какие все модные и свежие!", "Успеха, да прибудет с тобой Сила", - написали поклонники в комментариях.

Ранее Кристина Асмус похваталась необычным кадром из поезда.

Актриса была одета в черный топ с глубоким декольте и вязанную бежевую шляпку. Блондинка рассказала, что любит путешествовать на поездах, потому что это ее единственные выходные.

В поезде, как признается звезда "Интернов", она может выспаться, поучить текст, прочитать договора, на которые постоянно не хватает времени.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым

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