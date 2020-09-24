После разрыва Кристины Асмус с Гариком Харламовым вокруг личной жизни артистов ходит много слухов и домыслов

Как передает Politeka.net, Гарику Харламову после расставания сразу же приписали роман с российской актрисой и блогером Яной Кошкиной, которую, якобы, видели рядом с шоуменом на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Теперь же Харламову сватают эффектную актрису Настасью Самбурскую. Как призналась сама Самбурская, недавно она прочла в СМИ, что у нее роман с Харламовым, хотя она видела комика всего пару раз в жизни.

Отметим, что у Самбурской в сети достаточно много соблазнительных фото, под которыми поклонники оставляют массу восторженных комплиментов.

«Трусы видать», «Серцеедка», «Какая Вы красотка! Мужчины должны к Вашим ногам штабелями падать!», «Ты такая худенькая стала или мне кажется?», «Настасья вы красотка. Не могу на вас насмотреться в клипе «Пьяная вишня», «Какая вы все-таки красивая, высокая, стройная, удачи в карьере, и во всех начинаниях», «Все твои фотки, просто бомба», «Дерзкая мадам», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Самбурская известна по сериалу «Универ», где она сыграла Кристину Соколовскую. Кроме этого, Самбурская вела российскую версию передачи «Ревизор».

Напомним, что Харламов напугал переменами во внешности после болезни, красноречивые кадры: «Вот такая побочка…».

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус «слетел с катушек», изменившись до неузнаваемости: «Гусар».

Также Politeka писала, что Харламов показал, как на его внешности сказался перенесенный вирус, даже Асмус не узнает: "Это кто?".