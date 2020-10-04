Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret порадувала незвичайним фото з фаст-фудом

Дівчина щодня вражає мережу пікантними фото. При цьому знаменитість найчастіше ділиться постановочними кадрами. А ось фото на яких вона і її колеги позують в не робочій обстановці завжди сприймаються досить бурхливо. На одному з таких кадрів Белла позувала не тільки без білизни, але ще і з фаст-фудом в руках, яким прикрила бюст.

"Я і мій буріто кажуть тобі залишатися спокійними! не тільки заради себе, але і буквально для всього світу і всіх людей, яких ви любите ... Це божевілля, тому що все, що нам потрібно робити, - це піклуватися про себе. Навчіться в'язати! зав'яжіть пару шкарпеток! напиши вірш мамі! Думаю, tiktok підійде, якщо тобі це подобається! дізнайся свій висхідний знак! Я люблю тебе і думаю про тебе! .. ❤ ️ ",- пише Белла під новим постом.

Ось як реагують фанати:

«Носите бюстгальтер. Тут нічого немає; Твої очі виглядають так заворожуюче, я не можу не любити тебе; Чому ти знімаєш свій одяг?; вони відрізали стіну і відфотошопили її талію! Ось це вам варто спробувати; У мене є ще один буріто, який може тобі сподобатися; так куди тобі треба було йти ??? Щоб купити цей Буріто, тому що я знаю, що ти не зробив це сам; ❤ ️ це була б така чудова історія!Давай, Белла, вже їж цей чортів буріто ❤ 🤍 💙 він закриває нам огляд твоєї чудової слави 👀», -

До цього, перетворившись на фатальну диву в чорній білизні з сіточкою, латексних панчохах і рукавичках, дівчина перевершила себе. Настільки сміливий образ виділив її з натовпу, а пікантні пози на нових фото викликали ажіотаж в мережі.

"Ці жінки !!. Сила, яку вони випромінюють, буквально захоплює дух! Вони чертовски багато працюють, і це видно. З кожним кроком !!! Таааак епічно. Дякую за вашу енергію .. Ви всі зірки ☺ ️ принесені вам потойбічним світом.

Це шоу просто змусило мене відчувати себе добре. Ріанна, я спостерігаю за тобою прямо зараз з широкою посмішкою на обличчі. Дякую за те, що зібрали нас разом у самому натхненному шоу, я так пишаюся тим, що тут (думаю, в цьому випадку ... сиджу) для тебе. 🖤», - написала Белла.

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