Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар похвалилася ідеальною фігурою, скинувши білизну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мої хороші, рада поділитися прекрасною новиною!🤍 Хто був уважним, зауважив, що на карантині ми не тільки старанно відпочивали, а й почали працювати над своїм власним проектом...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Кухар також поділилася серією знімків: на одному з них красуня позує без білизни, прикривши інтимні місця подушкою. На іншому знімку знаменитість позує напівсидячи, ефектно дивлячись в кадр.

"Просто нереально красиво", "люблю тебе до місяця і назад", "нічого собі", "вогонь фотки", - пишуть шанувальники.

Раніше ми розповідали, як Катерина Кухар поставила на місце Ольгу Фреймут.

Ольга в новому ефірі зізналася, що довгий час хворіла «зоряною хворобою», була зарозумілою і зухвалою. Зараз вона намагається бути ніжніше, багато працює над собою.

Після танцю одна з суддів проекту Катерина Кухар заявила, що прислухалася до поради Ольги й сходила до церкви.

За словами балерини, Ольга росте в танці, вже помітний прогрес, але слабкою стороною все ще залишається шия телеведучої.

Нагадаємо, що сумна Катерина Кухар заявила про нажитих ворогів.

А ще Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Фреймут розбурхала "образливим" зізнанням про власного чоловіка:»ми чекаємо постійного...".