Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась идеальной фигурой, скинув белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мои хорошие, рада поделиться прекрасной новостью!🤍 Кто был внимательным, заметил, что на карантине мы не только усердно отдыхали, но и начали работать над своим собственным проектом…» - говорится в сообщении.

Уточним, что Кухар также поделилась серией снимков: на одном из них красотка позирует без белья, прикрыв интимные места подушкой. На другом снимке знаменитость позирует полусидя, эффектно смотря в кадр.

«Просто нереально красиво», «люблю тебя до луны и обратно», «ничего себе», «огонь фотки», - пишут поклонники.

До этого сообщалось, что Кухар поскандалила с Фреймут в эфире популярного шоу.

Так, Ольга в новом эпизоде решила признаться, что долгое время болела "звездной болезнью", а именно - была высокомерной и дерзкой.

А вот сейчас, по ее словам, она пытается быть нежнее и много работает над собой.

После танца одна из судей проекта Екатерина Кухар заявила, что прислушалась к совету Ольги и сходила в церковь. А вот в танце телеведущей до сих пор виднеется изъян - шея женщины.

Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.

А еще Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.

Также Politeka сообщала, что скандальная Фреймут взбудоражила «обидным» признанием о собственном муже: «Мы ждем постоянного…».