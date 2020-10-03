Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась идеальной фигурой, скинув белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мои хорошие, рада поделиться прекрасной новостью!🤍 Кто был внимательным, заметил, что на карантине мы не только усердно отдыхали, но и начали работать над своим собственным проектом…» - говорится в сообщении.
Уточним, что Кухар также поделилась серией снимков: на одном из них красотка позирует без белья, прикрыв интимные места подушкой. На другом снимке знаменитость позирует полусидя, эффектно смотря в кадр.
«Просто нереально красиво», «люблю тебя до луны и обратно», «ничего себе», «огонь фотки», - пишут поклонники.
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До этого сообщалось, что Кухар поскандалила с Фреймут в эфире популярного шоу.
Так, Ольга в новом эпизоде решила признаться, что долгое время болела "звездной болезнью", а именно - была высокомерной и дерзкой.
А вот сейчас, по ее словам, она пытается быть нежнее и много работает над собой.
После танца одна из судей проекта Екатерина Кухар заявила, что прислушалась к совету Ольги и сходила в церковь. А вот в танце телеведущей до сих пор виднеется изъян - шея женщины.
Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.
А еще Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.
Также Politeka сообщала, что скандальная Фреймут взбудоражила «обидным» признанием о собственном муже: «Мы ждем постоянного…».