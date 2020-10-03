Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret знялася в несподіваній фотосесії в одній чорній білизні

Белла показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як вперше за довгий час взяла участь у зйомці в рамках нового проекту. Причому зробила це дівчина не одна, а разом з колегами. Знаменитість постала перед фанатами в новому образі, не схожому на звичні і більш стримані.

Перетворившись на фатальну диву в чорній білизні з сіточкою, латексних панчохах і рукавичках, дівчина перевершила себе. Настільки сміливий образ виділив її з натовпу, а пікантні пози на нових фото викликали ажіотаж в мережі.

"Ці жінки !!. Сила, яку вони випромінюють, буквально захоплює дух! Вони чертовски багато працюють, і це видно. З кожним кроком !!! Таааак епічно. Дякую за вашу енергію .. Ви всі зірки ☺ ️ принесені вам потойбічним світом.

Це шоу просто змусило мене відчувати себе добре. Ріанна, я спостерігаю за тобою прямо зараз з широкою посмішкою на обличчі. Дякую за те, що зібрали нас разом у самому натхненному шоу, я так пишаюся тим, що тут (думаю, в цьому випадку ... сиджу) для тебе. 🖤», - написала Белла.

Ось що відповідають фанати:

«Ти сама крута, кохана, ділитися з тобою цим моментом чарівно ✨💛; Незвичайний образ😍; Схоже, ви могли б знятися в чиказькому фільмі 2020 року 🔥🔥🔥; Богиня 🔥; Чудово 😍; ти буквально одна з найвпливовіших жінок, яких я знаю ❤️; Так жарко, боже; Королева❤️💖; віє небезпекою; дівчата, у вас пози для спокушання; ну як тут встояти; навіщо так укладатися, дівчатка просто вогонь».

Раніше секретами краси однієї з найпопулярніших супермоделей цікавляться тисячі жінок. Сама Белла не приховує, що вона просто дуже багато рухається і займається спортом, так як часто грішить вживанням фаст-фуду та інших шкідливих страв. Проте, дівчина намагається тримати фігуру в тонусі, а обличчя чистим і свіжим.

Модель на фото в Instagram також демонструє: вона з легкістю може перетворитися заради показу. А на домашніх рідкісних кадрах або знімках з пляжу Белла захоплює красою. Наприклад, на фото в Instagram, на якому Белла позувала в скромному білому бікіні, дівчина порадувала природним виглядом без макіяжу, блиску і засвітивши при цьому милі веснянки на виразних щоках.

Виставивши перед об'єктивом все найкраще, дівчина отримала сотні компліментів, але при цьому частина коментарів була присвячена невдалому фотошопу дівчини, яка «перемалювала» кущ зелені, зображений за її спиною.

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