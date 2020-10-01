"Така ж, як мати!"

У мережі обговорюють схожість 19-річної Соні Кіперман зі своєю зірковою матір'ю, 38-річною співачкою Вірою Брежнєвою

Як передає Politeka.net, в Instagram опублікували фотоколаж, на якому постали артистка і її юна спадкоємиця. Блондинки "застигли" в подібних позах, кинувши зухвалий погляд в камеру через плече.

"Співачка Віра Брежнєва і її старша дочка Соня Кіперман🤩 схожі?", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: думки розділилися.

"Дві Галушки👎"

"Така ж Галушка як мати!"

"Пожила два роки з вітчимом і стала Кіпермана, що батька прізвище взяти соромно, бідний!"

"Віра🔥 🔥 🔥 особливо тому що так виглядає в зрілому віці"

"Люди що ви злі такі? Красива дочка і мама красуня. А ви єресь несете"

"Ні, різні"

"Схожі, дуже навіть"

Зазначимо, Соня народилася в 2001 році в Україні. Її батьком є колишній цивільний чоловік Брежнєвої - Віталій Войченко. Вони недовго пробули разом, і незабаром вітчимом Соні став український бізнесмен Михайло Кіперман, який удочерив дівчинку, дав їй власне прізвище і разом з мамою подарував сестричку Сару.

Раніше ми повідомляли, дочка Брежнєвої збентежила відвертими знімками в незвичайному білому купальнику. Дівчина крупним планом продемонструвала завидний бюст в різних ракурсах, млосно згинаючись перед об'єктивом.

"Вінтажна крихітка", - підписала фото Соня.

«Сонце. Яка мила», «поменше б засмагала», «дуже красива», "Люблю тебе", "Вся в маму. Красива, вся в родимках, а значить щаслива!", "Краше мами", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Соня Кіперман побешкетувала вночі в короткому платтячку, мама не стрималася:»як ти можеш...".

А ще Politeka писала, що Соня Кіперман в сукні без білизни звела з розуму розкутою позою.

Також Politeka повідомляла, що Соня Кіперман захопила ніжною красою на пляжі, мама оцінила.