Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила нежным видом в коротком белом платье
19-летняя дочь популярной украинской певицы, которая уже давно перебралась в Россию, поделилась новыми беспечными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Фото сделаны ночью в плохо освещенной комнате, а сама Соня на них выглядит слегка размытой, ведь большинство кадров пойманы во время движения. Юная красотка одета в короткое белое платье из «помятой» ткани с вырезом на спине.
Девушка вовсю крутится перед камерой, явно получая удовольствие от этой домашней фотосессии.
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«Соня, погладь платье», - подписала снимки Киперман.
В комментариях к снимкам отметилась мама красотки, которая в шутку ответила на ее подпись: «Вот как ты можешь, в мятом».
Подписчики Сони также отреагировали на новый пост.
«Шикарная», «Прекрасная барышня, просто мечта джентльмена», «Надо погладить платешко», «И так хороша», «Какая же хорошенькая», «Страстная Соня», «Мама все заметит», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Соня опубликовала серию фото, сделанных ночью. Красотка позировала на балконе в черном топе, который обтянул ее пышные формы. Она соблазнительно позировала на камеру, устроив любительскую ночную фотосессию.
«Тьфу, как будто», - подписала снимки Соня.
За несколько часов ее пост собрал более 4 тысяч лайков. Оценила фото и мама девушки, певица Вера Брежнева. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
Напомним, юная дочь Брежневой восхитила нежной красотой в пикантной блузке, мама оценила.
Как сообщала Politeka, соблазнительная дочь Веры Брежневой в купальнике нагнулась слишком низко.
Также Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой в тесном топе соблазнила ночными кадрами.