Вся в маму

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила нежным видом в коротком белом платье

19-летняя дочь популярной украинской певицы, которая уже давно перебралась в Россию, поделилась новыми беспечными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Фото сделаны ночью в плохо освещенной комнате, а сама Соня на них выглядит слегка размытой, ведь большинство кадров пойманы во время движения. Юная красотка одета в короткое белое платье из «помятой» ткани с вырезом на спине.

Девушка вовсю крутится перед камерой, явно получая удовольствие от этой домашней фотосессии.

«Соня, погладь платье», - подписала снимки Киперман.

В комментариях к снимкам отметилась мама красотки, которая в шутку ответила на ее подпись: «Вот как ты можешь, в мятом».

Подписчики Сони также отреагировали на новый пост.

«Шикарная», «Прекрасная барышня, просто мечта джентльмена», «Надо погладить платешко», «И так хороша», «Какая же хорошенькая», «Страстная Соня», «Мама все заметит», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Соня опубликовала серию фото, сделанных ночью. Красотка позировала на балконе в черном топе, который обтянул ее пышные формы. Она соблазнительно позировала на камеру, устроив любительскую ночную фотосессию.

«Тьфу, как будто», - подписала снимки Соня.

За несколько часов ее пост собрал более 4 тысяч лайков. Оценила фото и мама девушки, певица Вера Брежнева. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, юная дочь Брежневой восхитила нежной красотой в пикантной блузке, мама оценила.

Как сообщала Politeka, соблазнительная дочь Веры Брежневой в купальнике нагнулась слишком низко.

Также Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой в тесном топе соблазнила ночными кадрами.