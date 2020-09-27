Дочь певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, удивила горячим видом в откровенном платье

Девушка на своей странице в социальной сети "Инстаграм" разместила новые фото в ретро-образе, передает Politeka.net. Она нарядилась в белое платье в черный горошек, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

На одном из черно-белых снимков Соня запечатлена на балконе, облокотившись на перила и оттопырив свою пятую точку. Красотка подперла голову рукой и задумчиво уставилась на камеру. Для другого кадра дочь исполнительницы застыла на фоне стены в необычной позе: она повернулась спиной, запрокинула голову назад и согнула ногу в колене. Облегающий фасону и удачный ракурс сделали акцент на ягодицах модели.

На последнем снимке Соня предстала с бокалом в руках и блистательной улыбкой. На этот раз она повернулась к камере своей грудью и показала, что под платьем нет бюстгальтера. Видимо, девушка выросла вся в маму.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили свой восторг от внешнего вида Сони:

"Прекрасная леди"; "Какая ты 🔥"; "Яркая радость 🙌"; "Принцесса"; "Ты такая горячая"; "Какая... красивая девушка😍😜 Топчик🔥🔥🔥".

Напомним, что Соня Киперман в купальнике нагнулась слишком низко: "Даст маме фору".

Как сообщала Politeka, Соня Киперман восхитила нежной красотой в пикантной блузке, мама оценила.

Также Politeka писала, что Вера Брежнева ошарашила словами о дочери и своей роли бабушки: "Весной ей исполнится...".