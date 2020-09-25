Дочь популярной украинской исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман поразила нежными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пастельная малышка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Киперман позирует на фоне пляжа, элегантно улыбаясь на камеру. Среди подписчиков была и мама юной знаменитости, которая отправила ей стикеры в виде сердечка.

Другие поклонники Киперман обратили внимание на «семейную» улыбку девушки.

«Девушка мечты! Воплощение Женской красоты! И эта очаровательная улыбка», «твоя улыбка делает меня счастливым», «вот это красотка! И улыбка до ушей», «красивенная», «вот же улыбка. Семейное», «очень красивая улыбка», «миленькая на снимках», - пишут они.

До этого мы писали, что Соня Киперман сверкнула молодым телом в тесном топе.

Красотка позировала на балконе в черном топе, который обтянул ее пышные формы. Она соблазнительно позировала на камеру, устроив любительскую ночную фотосессию.

«Тьфу, как будто», - подписала снимки Соня.

За несколько часов ее пост собрал более 4 тысяч лайков. Оценила фото и мама девушки, певица Вера Брежнева. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Не обошлось и без сравнения с мамой.

Напомним, что Соня Киперман в купальнике нагнулась слишком низко: "Даст маме фору".

Как сообщала Politeka, Соня Киперман восхитила нежной красотой в пикантной блузке, мама оценила.

Также Politeka писала, что Вера Брежнева ошарашила словами о дочери и своей роли бабушки: "Весной ей исполнится...".