Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула пышными формами в бикини

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала жаркую пляжную фотосессию. Она была одета в белый купальник, который подчеркнул выдающийся бюст и тонкую талию. Девушка крутилась, пытаясь показать свою прекрасную фигуру с самых крутых ракурсов. На одном из фото Соня соблазнительно сжала бюст, в результате чего он чуть не выпрыгнул из купальника.

«Винтажная детка», - подписала фото Соня.

За несколько часов пост Сони собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Солнце. Какая милая», «Поменьше бы загорала», «Очень красивая», «Люблю тебя», «Вся в маму. Красивая, вся в родинках, а значит счастливая!», «Краше мамы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Киперман похвасталась фигуркой в "невидимом" корсете и белой юбке. Волосы 19-летняя красотка распустила. Кадр вышел довольно провокационным и соблазнительным.

Стоит отметить, что в последнее время дочка Брежневой стала очень активной в Инстаграм. Если ранее она время от времени делилась личными фото, то сейчас девушка старается ежедневно публиковать интересные снимки, многие из которых довольно горячие.

Напомним, что Соня Киперман пошалила ночью в коротком платьице, мама не сдержалась: «Как ты можешь…».

А еще Politeka писала, что Соня Киперман в платье без белья свела с ума раскованной позой.

Также Politeka сообщала, что Соня Киперман восхитила нежной красотой на пляже, мама оценила.