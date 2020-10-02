Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret захопила ніжним образом в білому бікіні

Секретами краси однієї з найпопулярніших супермоделей цікавляться тисячі жінок. Сама Белла не приховує, що вона просто дуже багато рухається і займається спортом, так як часто грішить вживанням фаст-фуду та інших шкідливих страв. Проте, дівчина намагається тримати фігуру в тонусі, а обличчя чистим і свіжим.

Модель на фото в Instagram також демонструє: вона з легкістю може перетворитися заради показу. А на домашніх рідкісних кадрах або знімках з пляжу Белла захоплює красою. Наприклад, на фото в Instagram, на якому Белла позувала в скромному білому бікіні, дівчина порадувала природним виглядом без макіяжу, блиску і засвітивши при цьому милі веснянки на виразних щоках.

Виставивши перед об'єктивом все найкраще, дівчина отримала сотні компліментів, але при цьому частина коментарів була присвячена невдалому фотошопу дівчини, яка «перемалювала» кущ зелені, зображений за її спиною.

"хороші кущі, я повинен сказати; хороший розріз; гарний кущ; Мені подобається, як ти виділила груди; вона дійсно думала, що ми не помітимо😭 😭 😭; цей чагарник; дівчина, що це за фото покупки?; кущ фотошопу 💀; хороша Зелена сестра; приголомшливе редагування 👌; Хороший кущ у тебе там, я бачу, ти вставила туди трохи графіки Minecraft?; такі пружні часточки; кущ застряг".

Раніше ми також писали, чтр Белла продовжує інтригувати своїми фото в соціальній мережі Instagram. Справа в тому, що дівчина підкорює навіть домашніми Селфі і фото без макіяжу. За її словами, виглядати чудово треба завжди. Тому Белла дотримується кількох ритуалів, яким її навчила ще мама.

Вона користується сироватками і спеціальними кремами для очей вночі. Також зірка п'є рідкий женьшень, який допомагає відчувати себе бадьоро.

"Мої перші спогади про красу пов'язані з мамою. Вона завжди говорила, що в першу чергу потрібно піклуватися про шкіру, а вже потім – про макіяж", - розповідала раніше Белла. І судячи з усього, у неї це чудово виходить, адже навіть після душу і без макіяжу вона виглядає запаморочливо і спокусливо.

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