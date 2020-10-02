Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret восхитила нежным образом в белом бикини

Секретами красоты одной из самых популярный супермоделей интересуются тысячи женщин. Сама Белла не скрывает, что она просто очень много двигается и занимается спортом, так как часто грешит употреблением фаст-фуда и других вредных блюд. Тем не менее, девушка старается держать фигуру в тонусе, а лицо чистым и свежим.

Модель на фото в Инстаграм также демонстрирует: она с легкостью может преобразиться ради показа. А на домашних редких кадрах или снимках с пляжа Белла восхищает красотой. К примеру, на фото в Инстаграм, на котором Белла позировала в скромном белом бикини, девушка порадовала естественным видом без макияжа, блеска и засветив при этом милые веснушки на выразительных щеках.

Выставив перед объективом все самое лучшее, девушка получила сотни комплиментов, но при этом часть комментариев была посвящена неудачному фотошопу девушки, которая «прерисовала» куст зелени, изображенный за ее спиной.

«хорошие кусты, я должен сказать; хороший, самый аппетитный вырез; Красивый куст; Мне нравится, как ты выделила грудь; она действительно думала, что мы не заметим 😭😭😭; Этот кустарник; Девушка, что это за фото покупки?; куст фотошопа 💀; Хорошая зеленая сестра; Потрясающее редактирование 👌; Хороший куст у тебя там, я вижу, ты вставила туда немного графики Minecraft?; такие упругие дольки; куст застрял».

Ранее мы также писали, чтр Белла продолжает интриговать своими фото в социальной сети Инстаграм. Дело в том, что девушка покоряет даже домашними селфи и фото без макияжа. По ее словам, выглядеть замечательно надо всегда. Поэтому Белла придерживается нескольких ритуалов, которым ее научила еще мама.

Она пользуется сыворотками и специальными кремами для глаз ночью. Также звезда пьет жидкий женьшень, который помогает чувствовать себя бодро.

"Мои первые воспоминания о красоте связаны с мамой. Она всегда говорила, что в первую очередь нужно заботиться о коже, а уже потом – о макияже", - рассказывала ранее Белла. И судя по всему, у нее это замечательно выходит, ведь даже после душа и без макияжа она выглядит умопомрачительно и соблазнительно.

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