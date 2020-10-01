Масштабні пожежі охопили Луганщину, є загиблі

30 вересня в Луганській області відразу в трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава і лісова підстилка.

Вогонь гасять співробітники ДСНС, особовий склад лісової охорони, поліцейські, працівники агропромислових підприємств. До гасіння пожеж залучили 1030 осіб та 158 одиниць техніки, з них від ДСНС 336 осіб та 69 одиниць техніки. До боротьби з пожежами залучили підрозділи рятувальників з кількох областей-Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів в секунду з поривами.

В Луганской области горят леса, из сел эвакуируют людей.



Штормовой ветер быстро разносит огонь. Всего зафиксировано 85 пожаров в разных местах. Сейчас большой пожар подошел вплотную к городу Северодонецк. pic.twitter.com/utz1Up7WtH — alexxbezz (@alexxbezz) September 30, 2020

Полум'ям охоплено понад 9300 гектарів. Зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовано. Вогнем пошкоджено кілька десятків будинків та громадських будівель. Вогонь оточив Сєвєродонецьк.

В Луганской области горят леса: эвакуированы три села.

На территории 70 га пожар тушат около 200-т пожарных

Борьбу с огнём осложняет сильный порывистый ветер



💥 На видео село Вороново, расположенное вблизи Северодонецка

ТРУХА⚡️Харьков pic.twitter.com/Z7Zmsf6G9y — bichik (@bichikota) September 30, 2020

Людей з найближчих населених пунктів евакуюють.

Всього евакуйовано 95 осіб. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що їх розмістили в спортзалах шкіл, їх забезпечили харчуванням.

У пожежах загинули три людини, серед них - один лісник, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Правоохоронці порушили кримінальні справи. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Долар і євро доб'ють українців, почавши жовтень з зростання, в НБУ озвучили прогноз: свіжі дані

Курс валют в Україні 1 жовтня засмутить українців.

Про це свідчить свіжий прогноз НБУ, опублікований на офіційному сайті.

Згідно з прогнозом, долар і євро продовжать рости по відношенню до гривні. Хоч це зростання і буде незначним, тенденція до девальвації гривні зберігається вже не перший день.

Так, долар у четвер, 1 жовтня, продаватиметься за 28,31 гривню, хоча днем раніше його можна було купити за 28,29 гривень.

Європейська валюта теж підросла. 1 євро можна буде купити за 33,16 Гривень, в той час як в середу Євро продавали за 33,13 гривень.

Володимир Зеленський підписав важливий указ, подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ"Про День територіальної оборони України".

Про це інформує прес-служба президента.

"Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб'єктів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави запровадив День територіальної оборони України", – йдеться у повідомленні.

Згідно з указом, він відзначатиметься щорічно в першу неділю жовтня.

"Сьогодні наша надважлива мета-досягти миру на Донбасі і зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо і будемо робити все для зміцнення обороноздатності України", - зазначив Зеленський.

З українців стягнули мільйонні штрафи, в Кабміні озвучили цифри: "майже 22 тисячі за..."

Всього за тиждень Нацполіція виписала штрафів на 3,5 млн гривень.

З 21 по 27 вересня інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками Нацполіції здійснювали перевірку фур на предмет переваги.

Зазначається, що було перевірено майже 22 тисячі транспортних засобів за тиждень. Порушення були виявлені у 411 фур. Загальна сума виписаних штрафів склала близько 3,5 мільйона гривень. Це гроші, які були заплачені за перевантаження.

У відомстві зазначили, що найбільше порушень було зафіксовано в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Варто відзначити, що самі злісні порушники були спіймані з перевагою 24-45% від допустимої ваги.

Нагадаємо, що українців притиснуть новими штрафами, в Раді прийняли рішення: "до 23 800 гривень...".

Як повідомляла Politeka, з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Також Politeka писала, що масштабна затримка зарплат, українцям розкрили, як покарати роботодавця: "сума штрафу становить...".