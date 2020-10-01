Масштабные пожары охватили Луганщину, есть погибшие

30 сентября в Луганской области сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка.

Огонь тушат сотрудники ГСЧС, личный состав лесной охраны, полицейские, работники агропромышленных предприятий. К тушению пожаров привлекли 1030 человек и 158 единиц техники, из них от ГСЧС 336 человек и 69 единиц техники. К борьбе с пожарами привлекли подразделения спасателей из нескольких областей — Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской.

Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами.

В Луганской области горят леса, из сел эвакуируют людей.



Штормовой ветер быстро разносит огонь. Всего зафиксировано 85 пожаров в разных местах. Сейчас большой пожар подошел вплотную к городу Северодонецк. pic.twitter.com/utz1Up7WtH — alexxbezz (@alexxbezz) September 30, 2020

Пламенем охвачены более 9300 гектаров. Зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Огнем повреждены несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк.

В Луганской области горят леса: эвакуированы три села.

На территории 70 га пожар тушат около 200-т пожарных

Борьбу с огнём осложняет сильный порывистый ветер



💥 На видео село Вороново, расположенное вблизи Северодонецка

ТРУХА⚡️Харьков pic.twitter.com/Z7Zmsf6G9y — bichik (@bichikota) September 30, 2020

Людей из ближайших населенных пунктов эвакуируют.

Всего эвакуированы 95 человек. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что их разместили в спортзалах школ, их обеспечили питанием.

В пожарах погибли три человека, среди них – один лесник, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Правоохранители возбудили уголовные дела. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Доллар и евро добьют украинцев, начав октябрь с роста, в НБУ озвучили прогноз: свежие данные

Курс валют в Украине 1 октября расстроит украинцев.

Об этом свидетельствует свежий прогноз НБУ, опубликованный на официальном сайте.

Согласно прогнозу, доллар и евро продолжат расти по отношению к гривне. Хоть этот рост и будет незначительным, тенденция к девальвации гривны сохраняется уже не первый день.

Так, доллар в четверг, 1 октября, будет продаваться за 28,31 гривну, хотя днем ранее его можно было купить за 28,29 гривен.

Европейская валюта тоже подросла. 1 евро можно будет купить за 33,16 гривен, в то время как в среду евро продавали за 33,13 гривен.

Владимир Зеленский подписал важный указ, подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Дне территориальной обороны Украины".

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении.

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - отметил Зеленский.

С украинцев стянули миллионные штрафы, в Кабмине озвучили цифры: "Почти 22 тысячи за..."

Всего за неделю Нацполиция выписала штрафов на 3,5 млн гривен.

С 21 по 27 сентября инспекторы Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками Нацполиции осуществляли проверку фур на предмет перевеса.

Отмечается, что было проверено почти 22 тысячи транспортных средств за неделю. Нарушения были выявлены у 411 фур. Общая сумма выписанных штрафов составила около 3,5 миллиона гривен. Это деньги, которые были заплачены за перегрузки.

В ведомстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Стоит отметить, что самые злостные нарушители были пойманы с перевесом 24-45% от допустимого веса.

Напомним, что украинцев прижмут новыми штрафами, в Раде приняли решение: "До 23 800 гривен...".

Как сообщала Politeka, из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Также Politeka писала, что масштабная задержка зарплат, украинцам раскрыли, как наказать работодателя: "Сумма штрафа составляет...".