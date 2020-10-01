Курс валют в Украине 1 октября расстроит украинцев

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствует свежий прогноз НБУ, опубликованный на официальном сайте.

Согласно прогнозу, доллар и евро продолжат расти по отношению к гривне. Хоть этот рост и будет незначительным, тенденция к девальвации гривны сохраняется уже не первый день.

Так, доллар в четверг, 1 октября, будет продаваться за 28,31 гривну, хотя днем ранее его можно было купить за 28,29 гривен.

Европейская валюта тоже подросла. 1 евро можно будет купить за 33,16 гривен, в то время как в среду евро продавали за 33,13 гривен.

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Как сообщают аналитики и экономические эксперты, гривна и дальше будет двигаться в сторону падения. Как известно, в обновленный госбюджет на 2020 год заложен курс на уровне 29,5 гривен за доллар. При этом в МВФ прогнозируют, что гривна может и вовсе скатиться до курса 30 гривен за 1 доллар. Впрочем, в госбюджете на следующий год планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

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Стоит отметить, что осенью доллар традиционно показывает рост. Так продолжается до января, после чего курс приходит в норму и вновь начинает снижаться к лету. Это сезонные колебания курса, которые повторяются ежегодно.

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Напомним, что доллар готовит коварный удар: украинцам объяснили, что делать с валютой, "курс гривны начнут...".

Как сообщала Politeka, доллар замер в ожидании, но евро нанес удар по гривне: НБУ раскрыл цифры нового курса валют.

Также Politeka писала, что украинцам советуют закупаться валютой, доллар взлетит в цене: как изменится курс на этой неделе.