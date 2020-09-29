В Украине хотят ввести новые штрафы, которые коснутся подростков и детей

В Верховной Раде приняли за основу законопроект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них детям и подросткам, пишет Politeka.net. Так, 272 депутата в первом чтении поддержали соответствующий законопроект № 3628.

В документе говорится о запрете продажи е-сигарет и жидкостей несовершеннолетним. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

С 1 января 2021 года предлагается ввести штрафы в размере от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6800 до 23 800 гривен).

Если законопроект примут, то повышенные штрафы будут применяться к нарушению правил продажи всех подакцизных товаров.

Прийнято за основу #ЗП3628 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» ▶️https://t.co/6Shtv9UnNa pic.twitter.com/nxuZeooYs6 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 29, 2020

Напомним, с 1 октября в силу вступают новые правила, за нарушение которых будут штрафовать водителей. Последние будут считаться нарушителями, если забудут включить ближний свет фар или ходовые огни во время езды вне населенных пунктов.

Как известно, в Украине действует правило, согласно которому все механические транспортные средства должны включать фары, когда выезжают за город.

Если автомобилисты будут забывать включать свет, им грозят штрафы в размере от 425 до 510 гривен.

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При фиксации нарушения инспектор выносит постановление на месте остановки. В таком случае водителю придется оплатить штраф в размере 425 гривен. В других случаях, когда нарушитель стал причиной изменить скорость других водителей, а также если поменяли направление езды и так далее - штраф составит до 680 гривен или лишения прав на срок от 6 месяцев до года.

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