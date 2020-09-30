Украинцам продолжают массово задерживать зарплаты на фоне адаптивного карантина

Об этом пишут Вести.

Согласно данным Госстата, размеры зарплат падают, а вот задолженность по выплатам растет.

Ситуация сложная не только в частных фирмах, но и на коммунальных предприятиях.

"Перед выборами никогда такого не было. Если сейчас промолчать, то без денег будем сидеть до нового года. Будут разве что подачки давать, чтобы не сдохли от голода", — жалуется водитель Киевпасстранса.

Как отмечают в Госстате, задолженность по зарплатам в конце августа выросла на 0,6% и уже составляет 3,42 млрд. Но в пресс-службе ведомства также добавляют, что на фоне долгов падает средняя номинальная зарплата (на 3%).

Наихудшая ситуация по долгам с зарплатами - в Хмельницкой области. За август там сократили долги лишь на 1%. В Ровенской области, согласно отчету, задолженность по зарплате выросла на 38,5%.

Не самая лучшая ситуация с долгами также в Одесской, Сумской, Херсонской и Кировоградской областях.

Но не стоит забывать, что каждый украинцев может идти в суд, если ему работодатель задерживает выплаты. Более того, в законодательстве прописаны серьезные штрафы за несвоевременную выплату или невыплату зарплаты никто не отменял.

Если больше месяца не выплачивается зарплата или выплачивается, но не вся сумма, то работодателю придется заплатить 14 169 грн (три размера минималки), а админштраф — от 510 до 5100 грн.

Если работодатель умышленно задерживает зарплату, то ему может угрозить уголовная ответственность. За подобное нарушение предусмотрен денежный штраф от 850 грн до 17 тысяч, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что по данным Госстата в августе размер средней заработной платы в Украине снизился на 358 гривен и составил 11446 гривен.

В ведомстве добавили, что больше всего зарабатывают жители Киева, где средний размер зарплаты достигает 16 975 гривен/месяц.

Самая низкая средняя зарплата (8 996 гривен/месяц) была зафиксирована на Буковине.

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