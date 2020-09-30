Королева Великобританії Єлизавета II опинилася в скрутному становищі

Напередодні з'ясувалося, що обслуговуючий персонал палацу, який наполегливо попросили на місяць переїхати в Сандрінгемський палац, в якому Єлизавета II щорічно відпочиває на різдвяних канікулах, вирішив збунтуватися проти її величності, пишуть "Дни ру".

Так, Єлизавета II отримала публічну відмову придворних й залишилася одна під час священного свята. Тепер Голова Співдружності Націй відзначатиме Різдво в палаці без слуг.

Згідно з традиціями, якщо більшість придворних не погодиться на переїзд, 94-річна королева буде змушена вперше за кілька десятків років відсвяткувати свято у Віндзорському замку.

За словами наближених Верховного правителя Церкви Англії, королева в сказі. Єлизавета II ніколи не стикалася з подібними ситуаціями і не вважала, що робота в святкові дні ущемляє права прислуги.

Варто відзначити, що більше 20 придворних зажадали відпустити їх до сімей на Різдво. Прибиральники та працівники пральні теж згадали про свої права і відмовили Єлизаветі II у співпраці.

Раніше ми повідомляли, у Єлизавети II незабаром з'явиться ще один правнук. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Instagram. Відзначається, що принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк готуються до народження первістка.

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія і Містер Джек Бруксбанк дуже раді повідомити, що на початку 2021 року вони чекають дитину», - написано в повідомленні.

Нагадаємо, що у Єлизавети II жорстко провчили принца Гаррі на день народження, конфлікт не вщухає: "цього не заслуговує...".

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