Принц Гарри продолжает страдать после бегства с Меган Маркл из королевского дворца

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, вчера, 15 сентября, принц Гарри отмечал свое 36-летие.

Согласно традициям, его в социальных сетях поздравила королевская семья.

Но поклонникам бывших герцогов показалось, что члены монаршей семьи сделали это без особого энтузиазма и искренности.

В отказе принца Гарри от королевских привелегий у Елизаветы II обвиняют именно Меган Маркл, которая якобы плохо повлияла на сына принцессы Дианы. Хотя сам Гарри неоднократно заявлял, что инициатива о переезде из дворца исходила именно от него.

После таких слов связь между членами королевской семьи наладилась, но своим "сырым" поздравлением Букингемский дворец породил новую волну слухов о конфликте с принцом Гарри.

Герцоги Кембриджские опубликовали совместное фото с Гарри, под которым написали: "Поздравляем принца Гарри с днем ​​рождения". Интересно, что на снимке нет Меган Маркл.

Похожие поздравления с фото появились в Instagram-аккаунтах принца Чарльза и королевы Елизаветы II, где так же нет герцогини Меган Маркл.

"Хорошие дни, когда принц Гарри еще был счастлив", "Поздравляем герцогов Кембриджских за их элегантность даже с теми, кто этого не заслуживает", "Просто представил сегодня Меган, которая очень зла на Гарри, потому что ее нет на этой фотографии! Бедный Гарри!", "Гарри выглядит счастливее на этой фотографии, чем мы видели его за долгое время", "Ты выиграешь, Уильям. Потому что у тебя есть Кейт", "Без искренности написано", "В те времена, когда ему разрешалось веселиться. Мы давно не видели, чтобы он так грустно улыбался", - написали поклонники в комментариях под публикацией.

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