Принц Гарри не ожидал такого отношения к себе со стороны королевской семьи

Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

Как известно, 15 сентября принц Гарри отмечал свое 36-летие.

И по традиции, члены королевской семьи в социальных сетях поздравили бывшего герцога со знаменательным днем. Однако, в поздравительных публикациях не было ни одного упоминания его жены Меган Маркл.

Как утверждает королевский эксперт Аманда Плателл, пренебрежение к Маркл со стороны Букингемского дворца стало очевиднее, когда на одном из фото с принцем Гарри и Уильямом была герцогиня Кембриджская.

По словам Аманды, такой поступок королевского дворца сильно ранил принца Гарри, который переехал с Меган Маркл в США.

«Несмотря на то, что дворцовый протокол диктует, чтобы супруги не включались в фотографии именинников королевской фамилии, принцу Гарри, должно быть, очень больно было видеть, что изображения, подобранные к поздравительным постам его бабушки, отца и брата, были без Меган», – добавила она в коммментарии журналистам.

Данная ситуация разделила поклонников Букингемского дворца сразу на два лагеря. Некоторые встали на сторону Меган Маркл, которую у Елизаветы II решили "забыть". Но были и такие, которые напомнили, что сама Меган не сильно горевала, когда ее поздравляли с днем рождения и фотографией, где не было принца Гарри.

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15 сентября, принц Гарри отмечал свое 36-летие. Герцоги Кембриджские опубликовали совместное фото с Гарри, под которым написали: "Поздравляем принца Гарри с днем ​​рождения". Интересно, что на снимке нет Меган Маркл.

Похожие поздравления с фото появились в Instagram-аккаунтах принца Чарльза и королевы Елизаветы II, где так же нет герцогини Меган Маркл.

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