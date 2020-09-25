У королевы Британии Елизаветы II в скором времени появится еще один правнук

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из официального заявления Букингемского дворца в Инстаграм.

Отмечается, что принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк готовятся к рождению первенца.

«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбанк очень рады сообщить, что в начале 2021 года они ждут ребенка», - написано в сообщении.

За несколько часов пост с новостью собрал почти 300 тысяч лайков. Фолловеры поздравили пару в комментариях.

«Она и ее сестра - настоящая заслуга семьи», «Замечательная новость, поздравляю», «Вау! Наконец-то появится еще один королевский ребенок», «Это такие замечательные новости! Так рада за них! ️ Поздравляю Евгению и Джека», «Какое радостное объявление!», «Наконец-то хорошие новости!», - пишут пользователи сети.

Как известно, принцесса Евгения – это дочка сына Елизаветы II Эндрю. Осенью 2018 года она вышла замуж за английского бизнесмена. Принцесса Евгения является десятой в линии наследования трона.

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