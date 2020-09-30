Королева Великобритании Елизавета II оказалась в трудном положении

Накануне выяснилось, что обслуживающий персонал дворца, который настойчиво попросили на месяц переехать в Сандрингемский дворец, в котором Елизавета II ежегодно отдыхает на рождественских каникулах, решил взбунтоваться против ее величества, пишут "Дни ру".

Так, Елизавета II получила публичный отказ придворных и осталась одна во время священного праздника. Теперь Глава Содружества Наций будет отмечать Рождество во дворце без слуг.

Согласно традициям, если большинство придворных не согласится на переезд, 94-летняя королева будет вынуждена впервые за несколько десятков лет отпраздновать святой праздник в Виндзорском замке.

По словам приближенных Верховного правителя Церкви Англии, королева в бешенстве. Елизавета II никогда не сталкивалась с подобными ситуациями и не считала, что работа в праздничные дни ущемляет права прислуги.

Стоит отметить, что более 20 придворных потребовали отпустить их к семьям на Рождество. Уборщики и работники прачечной тоже вспомнили о своих правах и отказали Елизавете II в сотрудничестве.

Ранее мы сообщали, у Елизаветы II в скором времени появится еще один правнук. Информация об этом появилась на официальной страничке Букингемского дворца в Инстаграм. Отмечается, что принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк готовятся к рождению первенца.

«Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбанк очень рады сообщить, что в начале 2021 года они ждут ребенка», - написано в сообщении.

Напомним, что у Елизаветы II жестко проучили принца Гарри на день рождения, конфликт не утихает: "Этого не заслуживает...".

А еще Politeka сообщала, что принцу Гарри жестко досталось от королевской семьи на день рождения: "Решили забыть..."