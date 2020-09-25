Кейт Миддлтон в очередной раз проигнорировала рекомендации Букингемского дворца

Об этом пишет таблоид Express.

На днях герцогиня Кембриджская посетила мероприятие в лондонском Баттерси-парке, где обсуждала с молодыми матерями их проблемы.

Но внимание общественности привлекло то, как именно Кейт Миддлтон сидела на этом мероприятии.

«Я удивлен, увидев, что Кейт Миддлтон сидит нога на ногу. Это не королевский этикет. Скрещивая ноги, Вы показываете, что Вы обычная девушка», – пожаловались участники встречи в лондонском парке.

Эксперты утверждают, что скрещивание ног - не редкое явление среди членов королевской семьи, и такой жест считается грубым.

По словам королевского эксперта Мики Майер, скрещивание ног в области колен – это одна из «самых больших ошибок этикета, которую может совершить леди».

«Это идеальная поза, когда камера снимает прямо перед вами, потому что, слегка наклоняя колени, чтобы создать зигзагообразный эффект при ношении платья или юбки, вы располагаете ноги под таким углом, что камера снимает только их стороны и защищает вашу скромность», – раскрыла все нюансы эксперт в комментарии журналистам.

До этого мы рассказывали, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон превзошла саму себя, побив собственный рекорд в дешевизне наряда.

Супруга принца Уильяма на днях приняла участие в видеоконференции, связанной с фотоконкурсом, посвященным пандемии китайского вируса.

«Я хотела сказать огромное спасибо всем, кто принял участие. И большое спасибо моим коллегам-судьям. Я очень ценю время и преданность, которые они проявили по отношению к проекту», - подписала пост герцогиня, добавив, что из 31 598 заявок судьи выбрали сто изображений, которые будут представлены на выставке через две недели.

Напомним, что Кейт Миддлтон угодила в грандиозный скандал, британцы вне себя от ярости

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