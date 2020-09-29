Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала підтягнуту фігуру в новій фотосесії
Кілька годин тому популярна супермодель вирішила поділитися жаркими кадрами зі зйомок, що пройшли на пляжі. Дівчина знялася в чуттєвій фотосесії, яка проводилася спеціально для рекламної кампанії нового жіночого аромату Versace — Dylan Blue.
У новій фотосесії Белла Хадід позує в розкішному біло-золотому монокіні і доповнюють її образ масивні прикраси із золота – бролеты, кольє з великим ланцюгом і величезні сережки. Темне волосся Белли при цьому акуратно зав'язані, а сама вона ніжиться на лежаку з журналом в руках.
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Шанувальники і колеги були вражені фігурою Белли в новому вигляді:
"Я люблю тебе; Королева !!! 💗 ; люблю тебе, дитинко; Versace mami це занадто добре🔥; Королева Белла, ти ікона🔥; Wow такий гарячий ангел; Твої очі😍; не дивно, що тут так жарко ... ФІ-АА!; Вибачте, королева, ви взагалі людина?; королева з'їла і не залишила крихт; та дуже круто".
Ми також писали, що супермодель ніколи не перестає дивувати фанатів. В її профілі в соціальній мережі Instagram можна знайти найрізноманітніші фото зі зйомок для глянцевих журналів, топові кадри з показів і незвичайні домашні фото з сестрою і подругами.
При цьому кадри, на яких Белла в природному вигляді і без зайвих прикрас як і раніше найпопулярніші.
Наприклад, фото, на якому Хадід позувала в простій білизні і розстебнувши сорочку залишається одним з найбільш обговорюваних фанатами. Дівчина позувала прямо біля дивана, сидячи на траві і виставивши стрункі ніжки на показ. Також Белла відчинила світло-блакитну сорочку, під якою не було ліфчика, засвітивши при цьому свій бюст.
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