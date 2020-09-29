Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала подтянутую фигуру в новой фотосессии

Несколько часов назад популярная супермодель решила поделиться жаркими кадрами со съемок, прошедших на пляже. Девушка снялась в чувственной фотосессии, которая проводилась специально для рекламной кампании нового женского аромата Versace — Dylan Blue.

В новой фотосессии Белла Хадид позирует в роскошном бело-золотом монокини и дополняют ее образ массивные украшения из золота – брослеты, колье с крупной цепью и огромные серьги. Темные волосы Беллы при этом аккуратно завязаны, а сама она нежится на лежаке с журналом в руках.

Поклонники и коллеги были впечатлены фигурой Беллы в новом виде:

«Я люблю тебя; Королева !!! 💗; люблю тебя, детка; Versace mami это слишком хорошо🔥; Королева Белла, ты икона🔥; Wow такой горячий ангел; Твои глаза 😍; Неудивительно, что здесь так жарко ... ФИ-АА!; Простите, королева, вы вообще человек?; королева съела и не оставила крошек; да очень круто».

Мы также писали, что супермодель никогда не перестает удивлять фанатов. В ее профиле в социальной сети Инстаграм можно найти самые разные фото со съемок для глянцевых журналов, топовые кадры с показов и необычные домашние фото с сестрой и подругами.

При этом кадры, на которых Белла в естественном виде и без лишних украшений по-прежнему самые популярные.

К примеру, фото, на котором Хадид позировала в простом белье и расстегнув рубашку остается одним из самых обсуждаемых фанатами. Девушка позировала прямо возле дивана, сидя на траве и выставив стройные ножки на показ. Также Белла распахнула светло-голубую рубашку, под которой не было лифчика, засветив при этом свой бюст.

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