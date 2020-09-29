Колишній коханець телеведучої Насті Ивлеевой Олег Маямі публічно її принизив

Несподівану заяву він зробив в YouTube-шоу "50 питань".

"Я не любив Настю. У нас були стосунки три місяці. Вона була в роз'їздах, я — на концертах. У нас не було таких довгих відносин, ми легко розлучилися", - заявив Олег.

При цьому ведучий шоу поспішив нагадати про те. Що раніше Майамі говорив зовсім інше.

"Старий, ти ж зізнавався їй у коханні", — заперечив Карен Адамян.

"Я говорив, що люблю? Значить, любив ... та ні! Вона мені просто подобалася. У мене є така штука: я бачу тих, хто незабаром перетвориться на щось масштабне. Настюха повинна була бути такою соковитою. Все ж при ній", - відрізав колишній хлопець Івлєєвої.

Нагадаємо, в 2018 році Олег Майамі випустив кліп на пісню «Якщо ти зі мною», в якому знялася на той момент його кохана Настя Івлєєва. На відео вони вперше відкрито показували свої почуття.

"Я закоханий. І не збираюся ні від кого це приховувати. У ній я побачив своє відображення", - підписав тоді публікацію артист.

Але пара розлучилася, не проживши разом і півроку. А незабаром Івлєєва закрутила роман з другом Майамі-репером Елджеєм.

Зараз Олег Майамі стверджує, що щасливий за зіркову пару. Однак тепер він уникає спілкування з Елджеєм.

"Леха якось мене покликав на концерт, а я розумів, що там буде Настя, і це ненормально. Між нами не було спеціальної розмови з цього приводу. Я нікому не давав свого благословення. Всі дорослі люди. Значить, не було такої міцної дружби", — розговорився співак.

Нагадаємо, 28-річна ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" і блогер Настя Івлеева і 25-річний співак Елджі (справжнє ім'я - Олексій Узенюк) стали чоловіком і дружиною в 2019 році.

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До цього разом вони були близько півтора років. Молоді люди познайомилися на концерті. Музикант присвятив улюбленій пісню під назвою "360" і зняв її в своєму кліпі.

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