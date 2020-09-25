Ведущая популярного шоу «Орел и решка», российская блогерша Настя Ивлеева впечатлила соблазнительным образом

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась горячим снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото Настя полулежит на полу, завалившись в кожаном кресле. На ней соблазнительная красная юбка и блузка с принтом «под зебру», которую красотка решила кокетливо расстегнуть, обнажив плечо и живот. При этом звезда явно засветила лишнее: под кофтой виднеется бретелька от ее бюстгальтера. Образ Ивлеевой дополняют соблазнительный макияж и укладка.

Поклонники блогерши пришли в восторг от ее нового вида и тут же принялись засыпать ее комплиментами.

«такая балдежная фотка», «Настююххх как считать себя красивой если есть такая богиня?», «Настя бомба», «Ну как можно тебя выдержать?», «Ты мой любимый цветочек», «Насть, эта фотосессия просто бомбезная! В который раз убеждаюсь что ты та ещё красотка!», «Классный животик, умеешь волну мышцами делать?», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ивлеева опубликовала в микроблоге "Инстаграм" кадры со съемок нового шоу с Дмитрием Масленниковым. Звезды вместе зажгли в каком-то заброшенном здании.

Настя Ивлеева предстала в черной толстовке с капюшоном, которая обнажила ее стройные бока благодаря вырезам. На девушке также можно заметить просторные черные джинсы, а довершила образ дерзкая прическа с торчащими хвостиками. Дмитрий появился на шоу в яркой куртке, спортивных штанах и белой футболке.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» в горячей позе заставила покраснеть от увиденного: «Жаркая кошечка».

Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» в новом имидже поразила сходством с Дуа Липой: «Отвал башки просто».

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и Решки» устроила взрослые игры с известным красавчиком, девушки обзавидуются.