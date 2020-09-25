Ведущая популярного шоу «Орел и решка», российская блогерша Настя Ивлеева впечатлила соблазнительным образом
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась горячим снимком на своей странице в Инстаграм.
На фото Настя полулежит на полу, завалившись в кожаном кресле. На ней соблазнительная красная юбка и блузка с принтом «под зебру», которую красотка решила кокетливо расстегнуть, обнажив плечо и живот. При этом звезда явно засветила лишнее: под кофтой виднеется бретелька от ее бюстгальтера. Образ Ивлеевой дополняют соблазнительный макияж и укладка.
Поклонники блогерши пришли в восторг от ее нового вида и тут же принялись засыпать ее комплиментами.
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«такая балдежная фотка», «Настююххх как считать себя красивой если есть такая богиня?», «Настя бомба», «Ну как можно тебя выдержать?», «Ты мой любимый цветочек», «Насть, эта фотосессия просто бомбезная! В который раз убеждаюсь что ты та ещё красотка!», «Классный животик, умеешь волну мышцами делать?», - пишут люди.
До этого мы писали, что Ивлеева опубликовала в микроблоге "Инстаграм" кадры со съемок нового шоу с Дмитрием Масленниковым. Звезды вместе зажгли в каком-то заброшенном здании.
Настя Ивлеева предстала в черной толстовке с капюшоном, которая обнажила ее стройные бока благодаря вырезам. На девушке также можно заметить просторные черные джинсы, а довершила образ дерзкая прическа с торчащими хвостиками. Дмитрий появился на шоу в яркой куртке, спортивных штанах и белой футболке.
Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» в горячей позе заставила покраснеть от увиденного: «Жаркая кошечка».
Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» в новом имидже поразила сходством с Дуа Липой: «Отвал башки просто».
Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и Решки» устроила взрослые игры с известным красавчиком, девушки обзавидуются.