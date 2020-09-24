Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева развлеклась со знаменитым блогером
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала в микроблоге "Инстаграм" кадры со съемок нового шоу с Дмитрием Масленниковым. Звезды вместе зажгли в каком-то заброшенном здании.
Настя Ивлеева предстала в черной толстовке с капюшоном, которая обнажила ее стройные бока благодаря вырезам. На девушке также можно заметить просторные черные джинсы, а довершила образ дерзкая прическа с торчащими хвостиками. Дмитрий появился на шоу в яркой куртке, спортивных штанах и белой футболке.
Как видно на кадрах, они сыграли в рулетку на столе, установленном на двух бочках. Похоже, знаменитости ставили на кон реальные деньги - стопки купюр тоже попали на фото. Игра получилась очень азартной, судя по ярким эмоциями участников.
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"Ура! Сегодня в 19:00 свежий выпуск «З.Б.С. Шоу»🧨‼️ В гостях энергичный, смешной, древний и охуенный блогер @dima_maslen ! Мужик, это было от души и очень весело! Не пропустите! На YouTube канале «Настя Ивлеева»!!!", - анонсировала блогер.
Пользователи социальной сети в комментариях оценили, как пара смотрится вместе:
"Жду эту бомбу!!! 🔥🔥🔥 И да... здесь явно кто-то есть!"; "Обожаю вас двоих. Вы самые адекватно- сумасшедшие, харизматичные и смешные. Что еще зрителю надо"; "Ееее, Ивлей, спасибо за твое нереальное шоу и таких крутых гостей❤️❤️❤️"; "Эмоции не передаваемые!)) Будем ждать и смотреть😊 Насть, ты крутыха)"; "Мы хотели бы видеть такие фотки с Элджеем 🔥"; "Вы так подходите друг к другу"; "Почему-то Дима мне похож на Элджея 😏"; " Настююха, балдёж несусветный🤟🏻".
Напомним, что Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».
А еще Politeka писала, что полураздетую Ивлееву подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана».
Также Politeka сообщала, что дерзкая Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".