Что еще надо для счастья

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева развлеклась со знаменитым блогером

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала в микроблоге "Инстаграм" кадры со съемок нового шоу с Дмитрием Масленниковым. Звезды вместе зажгли в каком-то заброшенном здании.

Настя Ивлеева предстала в черной толстовке с капюшоном, которая обнажила ее стройные бока благодаря вырезам. На девушке также можно заметить просторные черные джинсы, а довершила образ дерзкая прическа с торчащими хвостиками. Дмитрий появился на шоу в яркой куртке, спортивных штанах и белой футболке.

Как видно на кадрах, они сыграли в рулетку на столе, установленном на двух бочках. Похоже, знаменитости ставили на кон реальные деньги - стопки купюр тоже попали на фото. Игра получилась очень азартной, судя по ярким эмоциями участников.

"Ура! Сегодня в 19:00 свежий выпуск «З.Б.С. Шоу»🧨‼️ В гостях энергичный, смешной, древний и охуенный блогер @dima_maslen ! Мужик, это было от души и очень весело! Не пропустите! На YouTube канале «Настя Ивлеева»!!!", - анонсировала блогер.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили, как пара смотрится вместе:

"Жду эту бомбу!!! 🔥🔥🔥 И да... здесь явно кто-то есть!"; "Обожаю вас двоих. Вы самые адекватно- сумасшедшие, харизматичные и смешные. Что еще зрителю надо"; "Ееее, Ивлей, спасибо за твое нереальное шоу и таких крутых гостей❤️❤️❤️"; "Эмоции не передаваемые!)) Будем ждать и смотреть😊 Насть, ты крутыха)"; "Мы хотели бы видеть такие фотки с Элджеем 🔥"; "Вы так подходите друг к другу"; "Почему-то Дима мне похож на Элджея 😏"; " Настююха, балдёж несусветный🤟🏻".

Напомним, что Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».

А еще Politeka писала, что полураздетую Ивлееву подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана».

Также Politeka сообщала, что дерзкая Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".