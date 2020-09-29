Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, записала відеозвернення після НП на зйомках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості. Відео артистка опублікувала в»сторіс".

Зазначимо, Кошкіна зараз знімається у фільмі жахів. І як виявилася, там все дуже непросто. Через непередбачений інцидент вона навіть частково позбулася слуху.

«Я зараз на зйомках з ніг до голови залита кіношною кров'ю граю жах і повний треш. Струмінь крові затекла мені око, і він тепер червоний замість зеленого. А другий струмінь чомусь лилася в вухо, яким я тепер не чую. Це тільки мала частина з того, що зі мною відбувалося на зйомках цього проекту», - розповідала дівчина раніше.

Тепер же Кошкіна показала, як виглядає, після всього, що їй довелося перенести.

"Чекаю продовження нашого прекрасного знімального дня. Змили мені наполовину кров. На час обіду. Зараз будуть повертати мені макіяж і повертатися до нашої чудової сцені", - говорить актриса зовсім не радісно.

Також Кошкіна здалася користувачем мережі, коли знімальний день підійшов до кінця.

"Додому! Без коментарів", - сказала вона коротко.

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