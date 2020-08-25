30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила ярким снимком

Как передает Politeka.net, Кошкина опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото с широко распахнутыми глазами, которые подчеркивает насыщенный макияж.

Девушка написала, что цвет ее глаз меняется в зависимости от настроения и освещения. При этом у пользователей Сети возникли сомнения в том, что на фото запечатлен ее натуральный цвет газ. Вместе с тем фолловеры согласились, что девушка выглядит впечатляюще.

Также Кошкина рассказала, что быстро забывает о конфликтных ситуациях.

«Обманываешь, видно же, что не натуральные», «Яна, ты как всегда красивая)) 👏🔥❤️Люблю❤😘», «Кобра», «Безумно красивая девушка», "Сангвиник. Это дар", "Ты с другой планеты? Тебя заберут на опыты, зря ты такими вещами делишься", - пишут в комментариях.

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Так, на вечеринке в честь дня рождения Ляйсан Утяшевой Гарик проводил время в компании «звезды с выдающейся грудью», которая принимает участие в проекте «Однажды в России», писали популярные телеграм-каналы. Хотя имя девушки изначально упомянуто не было, пользователи тут же предположили, что под это описание подходит Кошкина.

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы.

Напомним, Гарик Харламов впервые показал своих детей вне брака, в сети фурор.

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